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Анальгін таблетки 0,5 г блістер в пачці, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (198614) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
Всього: упаковка (7)
18,32
Економія: -1,13 грн
17,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
Всього: упаковка (3)
18,51
Економія: -1,28 грн
17,23 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (7)
17,01
Економія: -1,36 грн
15,65 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
22,00
Економія: -6,40 грн
15,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (29)
22,00
Економія: -6,40 грн
15,60 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (4)
22,00
Економія: -6,60 грн
15,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (2), блістер (1)
16,89
Економія: -1,55 грн
15,34 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
Всього: упаковка (287)
16,96
Економія: -0,96 грн
16,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (80)
16,55
Економія: -0,55 грн
16,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
22,00
Економія: -6,40 грн
15,60 грн
Народна аптека
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Зачинено
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: упаковка (4)
24,00
Економія: -8,40 грн
15,60 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (6)
22,00
Економія: -6,60 грн
15,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (6), блістер (1)
15,64
Економія: -1,74 грн
13,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (2)
18,48
Економія: -1,28 грн
17,20 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 231
Всього: таблетки (10)
17,18
Економія: -1,64 грн
15,54 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 40
Всього: упаковка (1), блістер (1)
18,90
Економія: -1,67 грн
17,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: таблетки (10)
17,65
Економія: -2,18 грн
15,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Покров, вул. Торгова, 54/2
Всього: упаковка (2)
17,23
Економія: -1,81 грн
15,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 41-А
Всього: упаковка (19)
16,42
Економія: -0,62 грн
15,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
Всього: упаковка (1)
15,67
Економія: -0,91 грн
14,76 грн