Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці, №10 - Запоріжжя (189545) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
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Всього: розчин для ін'єкцій (7)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 88
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
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Всього: упаковка (1), ампула (4)
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Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
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Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
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Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
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Всього: упаковка (3), ампула (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
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Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
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Всього: упаковка (2), ампула (7)
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Дніпро, вул. Незалежності, 13
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Дніпро, бульв. Європейський, 4
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
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Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
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Всього: упаковка (2)
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Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
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Дніпро, вул. Калинова, 1