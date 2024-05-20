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Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці, №10 - Запоріжжя (189545) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
62,45
Економія: -2,45 грн
60,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
62,45
Економія: -2,45 грн
60,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
Всього: розчин для ін'єкцій (7)
30,66 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (1)
62,45
Економія: -2,45 грн
60,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
Всього: упаковка (1), ампула (4)
62,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
66,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (2)
47,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Парамонова, 6
Всього: упаковка (2), ампула (7)
66,30 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
60,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А
Всього: упаковка (3), ампула (2)
60,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
Всього: упаковка (1), ампула (8)
59,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (2), ампула (7)
68,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1)
67,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
67,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1), ампула (5)
66,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (2), ампула (7)
67,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
Всього: упаковка (1), ампула (6)
66,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
67,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (2)
59,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1), ампула (5)
66,40 грн