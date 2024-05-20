Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці, №10 - Одеса (189545) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
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Всього: упаковка (2), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5), ампула (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
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Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
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Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
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Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
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Всього: ампула (9)
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Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
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Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
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Всього: упаковка (1), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
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Всього: упаковка (2)
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Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
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Всього: упаковка (3), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
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Всього: упаковка (2)
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Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Аптека низькі ціни №1
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Всього: ампула (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 26