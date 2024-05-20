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Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці, №10 - Одеса (189545) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
67,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (2), ампула (3)
66,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
66,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (5), ампула (4)
67,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1), ампула (3)
67,80 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 7/9-Н
Всього: упаковка (1), ампула (5)
67,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білгород-Дністровський, вул. Ізмаїльська, 56-Ж
Всього: упаковка (4), ампула (5)
66,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
Всього: упаковка (1), ампула (9)
67,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
Всього: ампула (9)
60,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (2)
67,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
Всього: упаковка (1), ампула (2)
72,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 78
Всього: упаковка (2)
67,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1), ампула (2)
67,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/5
Всього: упаковка (2)
66,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (3), ампула (5)
67,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вознесенськ, вул. Челюскінців, 17
Всього: упаковка (2)
67,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
Всього: упаковка (2)
67,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 33-Е
Всього: ампула (8)
67,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 26
Всього: упаковка (1), ампула (9)
67,20 грн