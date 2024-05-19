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Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці, №10 - Львів (189545) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
57,41
Економія: -0,39 грн
57,02 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (1)
59,39
Економія: -0,06 грн
59,33 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Всього: упаковка (2)
54,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: ампула (9)
59,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
54,80
Економія: -3,51 грн
51,29 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
63,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (2)
62,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
70,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
66,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Угорська, 12
Всього: розчин для ін'єкцій (4)
62,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Виговського Івана, 1
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
66,20 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
Всього: упаковка (7)
72,60 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 90
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
66,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Всього: упаковка (3)
67,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 06 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
Всього: упаковка (1)
59,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 2
Всього: упаковка (1), ампула (9)
56,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Червоноград, вул. Сокальська, 6
Всього: ампула (4)
67,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Стрий, вул. Зелена, 21
Всього: упаковка (1), ампула (7)
56,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Всього: упаковка (1), ампула (8)
68,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Всього: упаковка (1), ампула (4)
67,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (2)
67,30 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 11/8
Всього: упаковка (4)
54,64 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 1
Всього: упаковка (2)
59,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
53,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Князя Василька, 1
Всього: ампула (8)
67,50 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
57,26
Економія: -0,50 грн
56,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Тернопіль, вул. Руська, 21
Всього: упаковка (2)
60,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (2)
59,60 грн