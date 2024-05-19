Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці, №10 - Львів (189545) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 111-А
Аптека оптових цін
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Всього: ампула (9)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Аптека копійка
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 57
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
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Львів, вул. Кульпарківська, 93
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Всього: розчин для ін'єкцій (4)
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Львів, вул. Угорська, 12
Аптека 3і
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
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Львів, вул. Виговського Івана, 1
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Щирецька, 36
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Аптека 3і
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Пасічна, 90
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Винники, вул. Галицька, 18
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 06 хв
Городок, вул. Перемишльська, 14-Г
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Всього: упаковка (1), ампула (9)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Золочів, вул. Шашкевича, 2
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Всього: ампула (4)
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Червоноград, вул. Сокальська, 6
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Всього: упаковка (1), ампула (7)
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Стрий, вул. Зелена, 21
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, бульв. Торосевича, 5
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1), ампула (4)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Нововолинськ, просп. Перемоги, 2-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Здорова родина
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 11/8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 1
Аптека 9-1-1
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
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Всього: ампула (8)
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Володимир, вул. Князя Василька, 1
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, перех. Незалежності / Мельника, 34-А/1
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Тернопіль, вул. Руська, 21
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7