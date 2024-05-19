Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці, №10 - Київ (189545) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 77 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (7), ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3), ампула (5)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (4), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (6)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: ампула (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2), ампула (6)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (8)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (3)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (3), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (5)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б