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Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці, №10 - Київ (189545) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
66,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
66,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
67,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (7), ампула (6)
66,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (3), ампула (5)
67,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (4), ампула (5)
65,80 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (4)
50,78 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1), ампула (6)
67,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
Всього: упаковка (1)
59,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Татарська, 38-А
Всього: ампула (1)
31,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Всього: упаковка (2), ампула (6)
67,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (3)
67,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Всього: упаковка (1), ампула (2)
67,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (1), ампула (8)
67,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1), ампула (3)
66,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Всього: упаковка (2)
59,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
Всього: упаковка (3), ампула (2)
66,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Солом'янська, 24-Б
Всього: упаковка (1), ампула (5)
67,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 53 хв
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (2)
67,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
Всього: упаковка (1), ампула (7)
65,00 грн