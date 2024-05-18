Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці, №10 - Харків (189545) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 75 аптеках
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Всього: упаковка (9), ампула (7)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (22), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
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Всього: упаковка (5), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
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Всього: упаковка (2), ампула (5)
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
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Всього: упаковка (16), ампула (5)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (7), ампула (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Всього: упаковка (9), ампула (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
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Харків, вул. Сумська, 41/2
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Всього: упаковка (7), ампула (8)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (21)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (1), ампула (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (26), ампула (6)
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Харків, просп. Науки, 9
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Всього: упаковка (2), ампула (2)
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Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
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Всього: упаковка (9), ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Москалівська, 106