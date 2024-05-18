Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (189545) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
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Всього: упаковка (1), ампула (6)
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Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
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Дніпро, вул. Незалежності, 13
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
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Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
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Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
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Дніпро, бульв. Європейський, 4
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Дніпро, вул. Харківська, 7-А
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Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
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Дніпро, просп. Миру, 14-А
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Дніпро, пров. Крушельницької, 6-А
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Всього: упаковка (1), ампула (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
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Всього: упаковка (1), ампула (5)
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Дніпро, вул. Калинова, 1
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Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
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Всього: упаковка (2), ампула (4)
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Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
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Кам'янське, просп. Свободи, 32
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Всього: упаковка (2)
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Новомосковськ, вул. Гетьманська, 35
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Всього: ампула (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кринички, вул. Грушевського, 3-В
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Всього: упаковка (3), ампула (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Синельникове, вул. Садова, 1-А