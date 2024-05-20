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Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Одеса (13422) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
Всього: упаковка (1)
42,66 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (2)
40,00
Економія: -5,00 грн
35,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
36,77
Економія: -2,27 грн
34,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
Всього: упаковка (1)
42,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
Всього: упаковка (2)
42,33
Економія: -2,71 грн
39,62 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
42,66 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (9)
42,23
Економія: -8,23 грн
34,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
42,23
Економія: -8,23 грн
34,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1), ампула (8)
39,17
Економія: -1,17 грн
38,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Всього: упаковка (2)
38,80
Економія: -1,80 грн
37,00 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
42,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (4)
43,50
Економія: -0,84 грн
42,66 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (2)
40,57
Економія: -2,57 грн
38,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (2)
39,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Тячів, вул. Нересенська, 29
Всього: упаковка (8)
42,66 грн
Іва-фарм
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Долина, просп. Незалежності, 3-А
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
42,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 43
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
42,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сільце, вул. Центральна, 65-В
Всього: упаковка (3)
42,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (1)
49,80
Економія: -7,14 грн
42,66 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
42,66 грн