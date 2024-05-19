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Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Львів (13422) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (1)
49,80
Економія: -7,14 грн
42,66 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: розчин для ін'єкцій (2)
42,66 грн
В інших містах:
Іва-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Долина, просп. Незалежності, 3-А
Всього: розчин для ін'єкцій (3)
42,66 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Всього: упаковка (4)
34,12 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 13
Всього: упаковка (5)
42,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 30
Всього: упаковка (3)
42,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Ужгород, вул. Толстого Льва, 7-А
Всього: упаковка (6)
42,66 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Всього: розчин для ін'єкцій (6)
42,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 27
Всього: упаковка (17)
42,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
Всього: розчин для ін'єкцій (9)
42,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сільце, вул. Центральна, 65-В
Всього: упаковка (3)
42,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 43
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
42,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Тячів, вул. Нересенська, 29
Всього: упаковка (8)
42,66 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 36 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (4)
43,50
Економія: -0,84 грн
42,66 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Всього: упаковка (1)
42,66 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
Всього: упаковка (1)
42,66 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (2)
40,00
Економія: -5,00 грн
35,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
Всього: упаковка (1)
42,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Всього: розчин для ін'єкцій (1)
36,77
Економія: -2,27 грн
34,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Всього: упаковка (2)
39,24 грн