Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Львів (13422) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
В інших містах:
Ощад аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Іва-фарм
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Долина, просп. Незалежності, 3-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Поляна, вул. Гірська, 16-А
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, пл. Шандора Петефі, 30
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Ужгород, вул. Толстого Льва, 7-А
Аптека бам
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Всього: розчин для ін'єкцій (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 19
Подорожник
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Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 27
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 47
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сільце, вул. Центральна, 65-В
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 43
Подорожник
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Тячів, вул. Нересенська, 29
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бар, вул. Каштанова, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А