Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Київ (13422) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Бар, вул. Каштанова, 11
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Аптека низьких цін
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
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Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
Аптека24
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, бульв. Слави, 40
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Дніпро, просп. Героїв, 17
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
Народна аптека
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Ощад аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Іва-фарм
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Долина, просп. Незалежності, 3-А
Подорожник
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Тячів, вул. Нересенська, 29
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 43
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 53 хв
Поляна, вул. Гірська, 16-А