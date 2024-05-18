Анальгін розчин для ін'єкцій 500 мг/мл ампула 2 мл у коробці, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (13422) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Нє болєй
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Дніпро, просп. Героїв, 17
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Мед-сервіс
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Царичанка, вул. Царичанська, 134-А
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Запоріжжя, шосе Хортицьке, 30-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), ампула (8)
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, пров. 1-й Український, 5
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бар, вул. Каштанова, 11
D.s.
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Всього: упаковка (200)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Хмельницький, вул. Подільська, 75
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
Іва-фарм
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Всього: розчин для ін'єкцій (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Долина, просп. Незалежності, 3-А
Ощад аптека
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Всього: розчин для ін'єкцій (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Подорожник
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Тячів, вул. Нересенська, 29
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 43