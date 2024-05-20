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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Запоріжжя (112601) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (19)
11,50
Економія: -2,85 грн
8,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (10)
10,60
Економія: -1,95 грн
8,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (19)
10,30
Економія: -1,65 грн
8,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (37)
8,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 17
Всього: упаковка (29)
8,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Сагайдачного Петра, 7
Всього: упаковка (10)
10,60
Економія: -1,95 грн
8,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33-А
Всього: упаковка (10)
11,00
Економія: -2,35 грн
8,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (14)
10,60
Економія: -1,95 грн
8,65 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Томаківка, вул. Лесі Українки, 27
Всього: упаковка (46)
13,50
Економія: -4,85 грн
8,65 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Лермонтова, 10
Всього: упаковка (12)
8,47 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (73)
9,14
Економія: -0,27 грн
8,87 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
11,54
Економія: -2,89 грн
8,65 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
Всього: упаковка (2)
8,47 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (4)
9,79
Економія: -0,97 грн
8,82 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (5)
11,86 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Всього: упаковка (2)
10,91
Економія: -2,26 грн
8,65 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (9)
10,91
Економія: -2,26 грн
8,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Всього: упаковка (12)
13,01
Економія: -4,36 грн
8,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (4)
9,90
Економія: -1,25 грн
8,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Всього: упаковка (19)
11,90
Економія: -3,25 грн
8,65 грн