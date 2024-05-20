Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Запоріжжя (112601) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
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Запоріжжя, просп. Соборний, 156
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
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Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
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Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
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Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 206
Нє болєй
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Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Аптека нц
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Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Аптека бам
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Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Аптека бам
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Всього: упаковка (9)
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
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Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
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Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
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Дніпро, вул. Старий Шлях, 7