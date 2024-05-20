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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Одеса (112601) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (20)
9,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (16)
9,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (25)
9,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (26)
10,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (5)
9,80 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (5)
11,86 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (29)
9,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 36
Всього: упаковка (37)
9,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (8)
9,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (14)
9,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (9)
10,30
Економія: -1,65 грн
8,65 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (7)
9,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (24)
9,80 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (246)
8,73 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (27)
9,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (14)
10,60
Економія: -1,95 грн
8,65 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (183)
9,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 57 хв
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (10)
9,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (2)
9,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
Всього: упаковка (20)
9,80 грн