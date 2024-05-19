Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУАНАЛЬГЕТИКИІНШІ АНАЛЬГЕТИКИ ТА АНТИПІРЕТИКИПіразолониМетамізол натрійАнальгінЦіни в аптеках

Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Львів (112601) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (5)
11,85 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (9)
10,90
Економія: -2,25 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (17)
13,50
Економія: -4,85 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (15)
14,30
Економія: -5,65 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (9)
10,60
Економія: -1,95 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (6)
11,90
Економія: -3,25 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (8)
13,00
Економія: -4,35 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (13)
14,10
Економія: -5,45 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: упаковка (4)
13,22
Економія: -4,57 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
13,74
Економія: -5,09 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (10)
12,41
Економія: -3,76 грн
8,65 грн
Аптека бам
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 36 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (29)
9,84
Економія: -1,19 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бортнянського, 28
Всього: упаковка (7)
12,44
Економія: -3,79 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
Всього: упаковка (5)
13,74
Економія: -5,09 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (25)
11,00
Економія: -2,35 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
Всього: упаковка (11)
12,41
Економія: -3,76 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Замарстинівська, 55-Г
Всього: упаковка (8)
11,90
Економія: -3,25 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
Всього: упаковка (10)
13,00
Економія: -4,35 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (30)
11,50
Економія: -2,85 грн
8,65 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (9)
11,90
Економія: -3,25 грн
8,65 грн