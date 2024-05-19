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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Київ (112601) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (12)
11,13
Економія: -2,48 грн
8,65 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (27)
13,30
Економія: -4,23 грн
9,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (10)
11,50
Економія: -2,85 грн
8,65 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (14)
13,30
Економія: -4,23 грн
9,07 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
11,92 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (5)
13,30
Економія: -4,23 грн
9,07 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (7)
11,00
Економія: -2,35 грн
8,65 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (29)
13,30
Економія: -4,23 грн
9,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (31)
13,30
Економія: -4,23 грн
9,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (27)
8,46 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (5)
11,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (13)
10,60
Економія: -1,95 грн
8,65 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (5)
11,86 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Теліги Олени, 11
Всього: упаковка (5)
11,86 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (39)
12,50
Економія: -3,43 грн
9,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
Всього: упаковка (16)
8,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (6)
10,30
Економія: -1,65 грн
8,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (14)
11,50
Економія: -2,85 грн
8,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Берлінського Максима, 14
Всього: упаковка (19)
11,50
Економія: -2,85 грн
8,65 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (13)
12,90
Економія: -3,83 грн
9,07 грн