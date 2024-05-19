Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Київ (112601) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 55 аптеках
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Київ, вул. Басейна, 15
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
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Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
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Київ, вул. Велика Васильківська, 81
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Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
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Київ, вул. Ісаакяна, 2
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Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
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Київ, просп. Лобановського, 35
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Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
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Київ, просп. Лобановського, 7/2
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Київ, вул. Йорданська, 20
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Київ, вул. Теліги Олени, 11
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Всього: упаковка (39)
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Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється за 54 хв
Київ, вул. Теліги Олени, 13/14
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Київ, вул. Теліги Олени, 17
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Київ, просп. Оболонський, 5
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Київ, вул. Берлінського Максима, 14
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Всього: упаковка (13)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27