Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Харків (112601) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
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Харків, просп. Гагаріна, 26
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Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
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Харків, просп. Науки, 38
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
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Харків, вул. Холодногірська, 2
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Харків, вул. Достоєвського, 10
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Всього: упаковка (13)
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Харків, проїзд Стадіонний, 11
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Харків, просп. Ландау Льва, 12
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Харків, вул. Золочівська, 19
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Харків, просп. Героїв Харкова, 256
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Харків, вул. Біблика, 1-Б
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Аптека
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Всього: упаковка (29)
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Харків, в'їзд Балакірєва, 1
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Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 4
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Вільшани, вул. Центральна, 1-Е
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (34)
Відчинено Зачиняється за 07 хв
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (47)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, вул. Харківська, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (90)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
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Всього: упаковка (10)
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Балаклія, вул. Жовтнева, 31-А
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Краснокутськ, вул. Миру, 141-А
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Кегичівка, вул. Миру, 30-А