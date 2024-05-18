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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Харків (112601) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (23)
10,60
Економія: -1,95 грн
8,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
11,00
Економія: -2,35 грн
8,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
Всього: упаковка (20)
11,90
Економія: -3,25 грн
8,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (11)
10,20
Економія: -1,55 грн
8,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
Всього: упаковка (1)
11,90
Економія: -3,25 грн
8,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
Всього: упаковка (2)
13,74
Економія: -5,09 грн
8,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
Всього: упаковка (13)
10,20
Економія: -1,55 грн
8,65 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, просп. Ландау Льва, 12
Всього: упаковка (5)
11,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Харків, вул. Золочівська, 19
Всього: упаковка (10)
11,00
Економія: -2,35 грн
8,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (10)
10,60
Економія: -1,95 грн
8,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
Всього: упаковка (10)
13,60
Економія: -4,95 грн
8,65 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (29)
11,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
Всього: упаковка (10)
11,90
Економія: -3,25 грн
8,65 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Мерефа, вул. Савченка, 4
Всього: упаковка (1)
10,02
Економія: -1,37 грн
8,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Вільшани, вул. Центральна, 1-Е
Всього: упаковка (10)
11,90
Економія: -3,25 грн
8,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 07 хв
Зміїв, вул. Лиманська, 22
Всього: упаковка (34)
8,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, вул. Харківська, 11
Всього: упаковка (47)
8,47 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (90)
8,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Балаклія, вул. Жовтнева, 31-А
Всього: упаковка (10)
12,50
Економія: -3,85 грн
8,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Краснокутськ, вул. Миру, 141-А
Всього: упаковка (10)
11,90
Економія: -3,25 грн
8,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Кегичівка, вул. Миру, 30-А
Всього: упаковка (23)
13,20
Економія: -4,55 грн
8,65 грн