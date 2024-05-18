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Анальгін таблетки 0,5 г блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (112601) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (9)
10,91
Економія: -2,26 грн
8,65 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (8)
9,63
Економія: -0,33 грн
9,30 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
Всього: упаковка (5)
11,86 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 4
Всього: упаковка (1)
9,17
Економія: -0,27 грн
8,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (12)
10,51
Економія: -1,86 грн
8,65 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
Всього: упаковка (3)
10,91
Економія: -2,26 грн
8,65 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Шевченка Тараса, 9
Всього: упаковка (4)
9,78
Економія: -0,96 грн
8,82 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
Всього: упаковка (4)
9,90
Економія: -1,25 грн
8,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
11,54
Економія: -2,89 грн
8,65 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Комбрига-Петрова, 6
Всього: упаковка (81)
9,42
Економія: -0,55 грн
8,87 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 28
Всього: упаковка (7)
9,72
Економія: -0,62 грн
9,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
Всього: упаковка (19)
11,90
Економія: -3,25 грн
8,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Бєхтерева, 1
Всього: упаковка (12)
13,01
Економія: -4,36 грн
8,65 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Свободи, 46
Всього: упаковка (57)
8,82
Економія: -0,32 грн
8,50 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 62
Всього: упаковка (36)
8,47 грн
Подорожник
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Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5
Всього: упаковка (5)
10,30
Економія: -1,65 грн
8,65 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (9)
9,54
Економія: -0,34 грн
9,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (10)
11,54
Економія: -2,89 грн
8,65 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (17)
11,00
Економія: -2,35 грн
8,65 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Всього: упаковка (9)
10,04 грн