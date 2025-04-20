Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
39,84
Економія при броні: -1,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 21
8.0 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
16,00
Економія при броні: -3,00 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Закарпатського Легіону, 1
8.4 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 15
8.4 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 34
8.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
61,41
Економія при броні: -3,46 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 25
10.0 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
32,00
Економія при броні: -0,80 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Ювілейний, 29
10.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 5
10.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Зестафонська, 22
11.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
В містах поряд
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Марганець, вул. Київська, 147
44.9 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 27
45.1 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма