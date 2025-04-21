Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Вінниця
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
5.0 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
56,26
Економія при броні: -1,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 52
5.2 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
50,00
Економія при броні: -21,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 49
5.5 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 106
6.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
7.2 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
24,16
Економія при броні: -0,72 грн
В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
35.6 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 107
38.6 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46
58.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бердичів, вул. Богунська, 22
72.6 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 13-А
73.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Майдан Привокзальний, 1/1
77.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
59,95
Економія при броні: -0,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 67
80.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
50,00
Економія при броні: -12,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 71
80.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
51,40
Економія при броні: -14,30 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
91.1 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма