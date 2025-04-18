Київ (адресу не вказано)
Доступно в 148 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
51,40
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
24,16
Економія при броні: -0,72 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
24,16
Економія при броні: -0,72 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
24,16
Економія при броні: -0,72 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
24,16
Економія при броні: -0,72 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма