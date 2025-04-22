Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Кривий Ріг
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 24 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
59,94
Економія при броні: -1,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
6.1 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
7.5 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
51,40
Економія при броні: -16,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
12.5 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
14.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
20,29
Економія при броні: -1,07 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Б
21.0 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 54 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Е
30.5 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
В містах поряд
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, вул. Спортивна, 2
42.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 13-А
49.1 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма