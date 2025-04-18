Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
41,26
Економія при броні: -2,78 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
6.0 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11
6.6 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
45,30
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
6.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 17
7.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 50-Е
7.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 94-А
8.1 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 83/26
8.6 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
10.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
В містах поряд
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, м-н 3-й, 31
88.2 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Берестин, пл. Базарна, -
89.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма