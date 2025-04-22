Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
24,16
Економія при броні: -0,72 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Фармсвіт здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 44
0.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
24,16
Економія при броні: -0,72 грн
Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
36.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 107-А
66.8 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
24,16
Економія при броні: -0,72 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
24,16
Економія при броні: -0,72 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 107-А
113.9 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.6 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма
Аптека tas
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
Септалор® таблетки для затсосування у ротовій порожнині блістер №20
Юніфарма