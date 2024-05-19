Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИГІСТАМІННІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯПохідні піперазинуЛевоцетиризинАлеронЦіни в аптеках

Алерон таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер, №30 - Львів (90237) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 256 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (3)
258,46
Економія: -34,86 грн
223,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: блістер (1)
211,28 грн
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
228,98 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1), блістер (1)
253,25
Економія: -43,12 грн
210,13 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
219,11 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (176)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
237,90 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
232,00 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
259,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
219,28 грн
Swiss pharmacy
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Дорошенка, 8
Всього: упаковка (1)
215,32 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
325,20
Економія: -101,20 грн
224,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
280,99
Економія: -56,54 грн
224,45 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
283,99
Економія: -59,54 грн
224,45 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
232,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
224,97
Економія: -10,98 грн
213,99 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1), блістер (1)
325,10
Економія: -101,10 грн
224,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
266,49
Економія: -56,44 грн
210,05 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (20)
232,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
246,99
Економія: -22,54 грн
224,45 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
300,99
Економія: -76,54 грн
224,45 грн