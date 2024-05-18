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Алерон таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер, №30 - Харків (90237) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 410 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (1), блістер (1)
216,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (2)
254,47
Економія: -49,14 грн
205,33 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (2)
224,79 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (4), блістер (1)
223,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4), блістер (1)
254,84
Економія: -45,47 грн
209,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (3), блістер (1)
217,89 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (4)
225,72 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
224,34 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
311,90
Економія: -87,70 грн
224,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3), блістер (1)
225,39 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 08 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (1)
298,70
Економія: -71,30 грн
227,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
258,99
Економія: -34,65 грн
224,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (3)
216,30 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (2)
230,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5), блістер (1)
254,97
Економія: -52,44 грн
202,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (1), блістер (2)
217,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (1)
235,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
209,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), блістер (1)
235,98 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: упаковка (1)
199,99 грн