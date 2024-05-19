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Алерон таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер, №10 - Львів (90236) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
86,83
Економія: -10,94 грн
75,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
73,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
85,37
Економія: -13,56 грн
71,81 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
89,50
Економія: -14,61 грн
74,89 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
108,80
Економія: -34,00 грн
74,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
89,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
89,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (3)
75,94
Економія: -3,64 грн
72,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
108,80
Економія: -34,00 грн
74,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
87,78
Економія: -14,73 грн
73,05 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
89,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (5)
113,50
Економія: -38,61 грн
74,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
73,22 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (4)
89,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (3)
89,70 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
84,99
Економія: -10,10 грн
74,89 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Всього: упаковка (1)
89,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (7)
84,61
Економія: -12,77 грн
71,84 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
74,30 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
105,50
Економія: -30,70 грн
74,80 грн