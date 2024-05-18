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Алерон таблетки, вкриті оболонкою 5 мг блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (90236) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 262 аптеках
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (11)
87,47
Економія: -14,14 грн
73,33 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (6)
85,40
Економія: -12,07 грн
73,33 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
89,40
Економія: -13,60 грн
75,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (4)
108,80
Економія: -33,90 грн
74,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
89,50
Економія: -16,38 грн
73,12 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
94,20
Економія: -18,40 грн
75,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (1)
78,06 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2
Всього: упаковка (2)
100,40
Економія: -24,60 грн
75,80 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (3)
84,33
Економія: -11,00 грн
73,33 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (3)
98,90
Економія: -23,10 грн
75,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
Всього: упаковка (1)
77,97 грн
Не болей! семья аптек
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (3)
84,01
Економія: -11,09 грн
72,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (2)
92,09
Економія: -19,13 грн
72,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (1)
86,99
Економія: -12,13 грн
74,86 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (4)
87,59
Економія: -14,26 грн
73,33 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
73,22 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
89,40
Економія: -13,60 грн
75,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (5)
90,61
Економія: -17,28 грн
73,33 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (3)
86,05
Економія: -5,05 грн
81,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (2)
83,84
Економія: -10,91 грн
72,93 грн