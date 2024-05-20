Агрелід капсули 0,5 мг флакон, №50 - Запоріжжя (88441) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека нц
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 1
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Деревлянська, 8
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 19-А
Альго-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом