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Алора® таблетки, вкриті оболонкою 100 мг, №20 - Запоріжжя (99357) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 164 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
196,00
Економія: -28,20 грн
167,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
198,32
Економія: -31,62 грн
166,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
189,28
Економія: -25,41 грн
163,87 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
167,97 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
196,50
Економія: -31,61 грн
164,89 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
196,00
Економія: -28,20 грн
167,80 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (8)
187,50
Економія: -22,61 грн
164,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
125,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
172,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
165,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
188,24
Економія: -65,08 грн
123,16 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (2)
200,00
Економія: -35,20 грн
164,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (1)
195,86
Економія: -39,40 грн
156,46 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2)
182,33
Економія: -16,29 грн
166,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
133,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
206,66
Економія: -40,45 грн
166,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
187,53
Економія: -42,70 грн
144,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
163,45
Економія: -28,60 грн
134,85 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (10)
165,59
Економія: -0,70 грн
164,89 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (1)
133,52 грн