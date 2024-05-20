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Антифлу® порошок для орального розчину пакет 17 г, №5 - Запоріжжя (40651) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
222,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (2)
200,33
Економія: -18,65 грн
181,68 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: порошок для орального розчину (4)
211,33
Економія: -31,30 грн
180,03 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
184,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
233,99
Економія: -41,82 грн
192,17 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
220,00
Економія: -38,50 грн
181,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
204,60 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
222,70 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (11)
229,99
Економія: -37,82 грн
192,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Всього: упаковка (4), пакет (2)
210,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1), пакет (4)
206,85
Економія: -24,07 грн
182,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (2), пакет (3)
196,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
178,61 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
222,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1), пакет (2)
217,20
Економія: -41,14 грн
176,06 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), пакет (2)
210,19
Економія: -32,26 грн
177,93 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
245,40
Економія: -41,60 грн
203,80 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (81)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
222,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1), пакет (1)
225,08
Економія: -55,26 грн
169,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (2), пакет (4)
188,31
Економія: -8,81 грн
179,50 грн