Антифлу® порошок для орального розчину пакет 17 г, №5 - Запоріжжя (40651) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 180 аптеках
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Всього: упаковка (81)
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Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Аптека шар@
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Всього: порошок для орального розчину (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
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Запоріжжя, вул. Українська, 42
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Всього: упаковка (81)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (4), пакет (2)
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Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), пакет (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Народна аптека
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Всього: упаковка (81)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), пакет (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), пакет (2)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Народна аптека
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Всього: упаковка (81)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), пакет (1)
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Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2), пакет (4)
Відчинено Зачиняється за 43 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70