Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Ващука Миколи, 22
7.0 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
53.0 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
53.0 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, просп. Свободи, 19
53.1 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 25
58.6 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.5 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Вінницька, 25
72.9 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 132
72.9 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 49
73.2 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Шевченка, 21
73.8 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 18
73.8 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 23-А
73.9 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Бердичів, вул. Червона, 14
74.0 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20 грн