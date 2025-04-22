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Клімен
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Клімен
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Чернігів
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Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Дружби, 9
112.5 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
974,97
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1
115.5 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
957,80
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Успенська, 1
115.6 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,20
грн
Забрати 24.04 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
120.4 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
973,08
Економія при броні:
-50,71 грн
922,37
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
1015,44
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
125.9 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
1008,30
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
126.9 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
915,26
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
127.5 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
1025,40
Економія при броні:
-100,60 грн
924,80
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.2 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
996,26
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
128.2 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
1008,90
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
128.4 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
993,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
129.1 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
1010,10
Економія при броні:
-85,30 грн
924,80
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
129.1 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
973,58
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 76-В
129.7 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
524,93
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
129.7 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
984,01
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
129.8 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
983,00
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
130.1 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
1017,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
921,28
Економія при броні:
-56,28 грн
865,00
грн
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Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 32-Д
130.3 км
Клімен® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг + 1 мг комбі-упаковка №21
Зентіва
926,34
Економія при броні:
-4,33 грн
922,01
грн
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