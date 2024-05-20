Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМАНТИДІАРЕЙНІ ПРЕПАРАТИ; ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ КИШЕЧНИКУКислота аміносаліцилова та подібні засобиМесалазинАсакол®Ціни в аптеках

Асакол® таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 800 мг блістер коробка картонна, №60 - Запоріжжя (165656) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеці
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
2607,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1), блістер (3)
2475,78 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
2946,90
Економія: -351,30 грн
2595,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1), блістер (1)
2747,55
Економія: -213,74 грн
2533,81 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
2331,36 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
2463,99
Економія: -8,49 грн
2455,50 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (6)
2598,00
Економія: -167,40 грн
2430,60 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
2607,40 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
2463,99
Економія: -8,49 грн
2455,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
2775,90
Економія: -120,22 грн
2655,68 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: блістер (3)
2459,58 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (30)
2312,86 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
2607,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
2823,31
Економія: -408,81 грн
2414,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
2739,05
Економія: -261,23 грн
2477,82 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (7)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
2607,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
2988,41
Економія: -569,23 грн
2419,18 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), блістер (1)
2662,62
Економія: -124,62 грн
2538,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: блістер (4)
2432,58 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою (50)
3010,73
Економія: -415,13 грн
2595,60 грн