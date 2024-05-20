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Аромазин таблетки, вкриті цукровою оболонкою 25 мг блістер, №30 - Запоріжжя (85348) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1985,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
1831,06
Економія: -60,21 грн
1770,85 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
1988,29
Економія: -133,87 грн
1854,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
1826,96 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (2)
1952,00
Економія: -110,00 грн
1842,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
2050,22 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1985,10 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
1919,99
Економія: -53,15 грн
1866,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 14:00
1985,10 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
1864,44 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
1985,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
1932,51
Економія: -103,97 грн
1828,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 14 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
1909,10
Економія: -65,27 грн
1843,83 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1985,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
2013,34
Економія: -101,34 грн
1912,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: таблетки, вкриті цукровою оболонкою (15)
1844,11
Економія: -86,31 грн
1757,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 44 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
1952,54
Економія: -100,74 грн
1851,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
1985,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
1985,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (29)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
1985,10 грн