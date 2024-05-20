Анаприлін-Здоров'я таблетки 10 мг контейнер, №50 - Запоріжжя (36190) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Таранівка, вул. Харківська, 20-А
Наша аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Аптека є все, що лікар прописав
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Геніївка, вул. Вільховатка, 1
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Тернопіль, вул. Бродівська, 5
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом