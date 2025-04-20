Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
600,63
Економія при броні: -21,53 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
633,00
Економія при броні: -66,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Сетегис® таблетки 2 мг блістер №30
Егіс
373,63
Економія при броні: -38,56 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
699,69
Економія при броні: -25,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Сетегис® таблетки 2 мг блістер №30
Егіс
383,21
Економія при броні: -13,56 грн
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
689,84
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
718,56
Економія при броні: -47,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
222,74
Економія при броні: -7,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Сетегис® таблетки 2 мг блістер №30
Егіс
577,13
Економія при броні: -25,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Сетегис® таблетки 2 мг блістер №30
Егіс
374,19
Економія при броні: -38,62 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
594,23
Економія при броні: -27,53 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
633,00
Економія при броні: -66,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
478,61
Економія при броні: -26,92 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 28
4.7 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
715,21
Економія при броні: -40,61 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Сетегис® таблетки 2 мг блістер №30
Егіс
187,37
Економія при броні: -19,34 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
621,64
Економія при броні: -42,54 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
708,17
Економія при броні: -34,03 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
6.6 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
703,76
Економія при броні: -47,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
Сетегис® таблетки 2 мг блістер №30
Егіс
569,22
Економія при броні: -19,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 87
7.7 км
Сетегис® таблетки 2 мг блістер №30
Егіс
361,78
Економія при броні: -19,54 грн
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
204,03
Економія при броні: -11,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 98
7.8 км
Сетегис® таблетки 2 мг блістер №30
Егіс
542,39
Економія при броні: -31,95 грн