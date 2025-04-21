Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
706,83
Економія при броні: -44,16 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
715,56
Економія при броні: -49,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
707,08
Економія при броні: -38,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
711,18
Економія при броні: -39,55 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
466,53
Економія при броні: -26,78 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
450,59
Економія при броні: -22,78 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
708,67
Економія при броні: -43,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
6.7 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
656,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
656,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
460,01
Економія при броні: -26,24 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
8.7 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Корабелів, 12
9.1 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
678,55
Економія при броні: -24,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
9.4 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
656,80 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6-Д
9.4 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
656,80 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
48.8 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
656,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
656,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
54.5 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс
694,90
Економія при броні: -32,23 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. 49-ї Гвардійської Дивізії, 22-А
56.5 км
Сетегис® таблетки 5 мг блістер №30
Егіс