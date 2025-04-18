Пілозелла Композитум (Pilosella Compositum)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
15.2 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
128.1 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
130.1 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
492,49
Економія при броні: -31,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
130.2 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
491,34
Економія при броні: -30,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
130.4 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
489,39
Економія при броні: -28,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
190.7 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Конотоп, перех. Миру / Миру, 7/1
255.2 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
304.6 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
305.5 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
492,89
Економія при броні: -29,22 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
307.8 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Грушевського Михайла, 95
308.2 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
478,42
Економія при броні: -17,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6/7
309.9 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
492,75
Економія при броні: -29,08 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
310.7 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
310.9 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
473,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
473,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
317.1 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
477,91
Економія при броні: -17,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чайковського, 83/172
331.1 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
332.8 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
492,35
Економія при броні: -31,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
332.9 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
335.4 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
491,15
Економія при броні: -30,46 грн