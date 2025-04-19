Пілозелла Композитум (Pilosella Compositum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
125.7 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
126.5 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
128.4 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
490,32
Економія при броні: -29,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А
128.4 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
490,09
Економія при броні: -29,40 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
128.4 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 64-Е
129.9 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
488,56
Економія при броні: -27,87 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
130.5 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
130.7 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
473,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
473,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
138.4 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
494,99
Економія при броні: -34,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, бульв. Грицевця Сергія, 1-А
195.3 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чайковського, 83/172
196.7 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
198.9 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
199.5 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
480,92
Економія при броні: -20,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
201.5 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
482,82
Економія при броні: -22,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
202.6 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
487,26
Економія при броні: -26,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
235.7 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
497,50
Економія при броні: -33,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, просп. Перемоги, 6/7
239.0 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
490,28
Економія при броні: -26,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Грушевського Михайла, 95
239.1 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
489,72
Економія при броні: -29,03 грн