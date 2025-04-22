Пілозелла Композитум (Pilosella Compositum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
489,11
Економія при броні: -28,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
119.0 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
455,51
Економія при броні: -23,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
486,01
Економія при броні: -25,32 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 2-А
121.8 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
122.3 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
497,06
Економія при броні: -31,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Рогозівська, 6
124.0 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 44-Б
124.1 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Юнкерова Миколи, 92-А
124.5 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
526,60
Економія при броні: -15,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
125.1 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
480,73
Економія при броні: -17,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
125.3 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
478,14
Економія при броні: -17,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
125.4 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
465,41
Економія при броні: -26,71 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 43/12
125.4 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
452,34
Економія при броні: -21,60 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 4
126.3 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
126.4 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
479,16
Економія при броні: -18,47 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
128.3 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
129.4 км
Пілозелла Композитум краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Гуна
501,95
Економія при броні: -34,40 грн