Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер, №50 - Запоріжжя (343448) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Мiська сiмейна аптека
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Всього: таблетки кишково-розчинні (40)
Зачинено Відчиняється о 06:30
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 41
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Малинівка, вул. Ткаченка, 2-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Миру, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Руденка, 23-В/1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1