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Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер, №50 - Запоріжжя (343448) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
66,13 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
60,11 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
60,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
59,96 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 06:30
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
Всього: таблетки кишково-розчинні (40)
59,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
Всього: блістер (1)
53,69 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Всього: упаковка (1)
68,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 41
Всього: блістер (1)
56,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: блістер (4)
56,45 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Малинівка, вул. Ткаченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
67,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
60,20 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: блістер (3)
66,75 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Миру, 1-А
Всього: упаковка (1)
64,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Руденка, 23-В/1
Всього: упаковка (1)
59,84 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
61,80 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
Всього: упаковка (1)
65,82 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: таблетки кишково-розчинні (10)
62,00 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Всього: упаковка (1)
60,13 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Всього: упаковка (1)
61,80 грн