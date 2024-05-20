Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер, №50 - Одеса (343448) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Турбів, вул. Миру, 103
Мiська сiмейна аптека
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Всього: таблетки кишково-розчинні (40)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
D.s.
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108