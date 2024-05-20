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Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер, №50 - Одеса (343448) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
61,80 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
70,35 грн
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Всього: таблетки кишково-розчинні (10)
62,00 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Подільськ, просп. Перемоги, 11/37
Всього: упаковка (1)
60,13 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Всього: упаковка (1)
61,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
Всього: упаковка (1)
56,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
Всього: блістер (1)
53,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
60,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: блістер (4)
56,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 41
Всього: блістер (1)
56,45 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Всього: упаковка (1)
68,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Турбів, вул. Миру, 103
Всього: блістер (1)
56,45 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
Всього: таблетки кишково-розчинні (40)
59,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
66,13 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
60,11 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
Всього: упаковка (4)
65,10 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
60,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
59,96 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
Всього: упаковка (1)
65,82 грн