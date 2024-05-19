Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер, №50 - Львів (343448) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
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Всього: блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 26
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Самбір, вул. Лемківська, 28/1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, бульв. Шевченка Тараса, 11
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 19
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
D.s.
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Всього: таблетки кишково-розчинні (10)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 221
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, пл. Перемоги, 4-Б
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 12-А
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ланчин, вул. Незалежності, 86-Б
Мед-сервіс
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Всього: таблетки кишково-розчинні (10)
Відчинено Зачиняється за 45 хв
Ужгород, вул. Капушанська, 21
D.s.
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Всього: таблетки кишково-розчинні (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Минайська, 35-А
Мед-сервіс
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Всього: таблетки кишково-розчинні (30)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хуст, вул. Карпатської Січі, 40
D.s.
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Всього: таблетки кишково-розчинні (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, просп. Незалежності, 48
D.s.
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 248-Б
D.s.
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 21
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Турбів, вул. Миру, 103
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 30-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ірпінь, вул. Сковороди Григорія, 21
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Віта-Поштова, вул. Звенигородська, 200-Д