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Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер, №50 - Київ (343448) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: таблетки кишково-розчинні (10)
62,22
Економія: -2,27 грн
59,95 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
62,40
Економія: -2,26 грн
60,14 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
64,92
Економія: -1,95 грн
62,97 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
60,12 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: таблетки кишково-розчинні (30)
68,00
Економія: -5,44 грн
62,56 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (2)
62,39
Економія: -2,27 грн
60,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (4)
62,39
Економія: -2,27 грн
60,12 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (1)
62,39
Економія: -2,27 грн
60,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (1)
68,82 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
59,84 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (1)
62,39
Економія: -2,27 грн
60,12 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Всього: таблетки кишково-розчинні (40)
68,82 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (8)
62,40
Економія: -2,26 грн
60,14 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Всього: упаковка (1)
69,14 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (1)
62,39
Економія: -2,27 грн
60,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
62,39
Економія: -2,27 грн
60,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Всього: упаковка (1)
62,39
Економія: -2,27 грн
60,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-В
Всього: упаковка (2)
62,39
Економія: -2,27 грн
60,12 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (10)
60,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Гарматна, 16/85
Всього: таблетки кишково-розчинні (40)
62,39
Економія: -2,27 грн
60,12 грн