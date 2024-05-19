Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер, №50 - Київ (343448) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 41 аптеці
Фармація
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Всього: таблетки кишково-розчинні (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Свк фарм
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Всього: таблетки кишково-розчинні (30)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Мед-сервіс
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Всього: таблетки кишково-розчинні (40)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6
Фармація
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 6-Б
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-В
Аптека24
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Фармація
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Всього: таблетки кишково-розчинні (40)
Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, вул. Гарматна, 16/85