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Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер, №50 - Харків (343448) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: блістер (3)
66,75 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Малинівка, вул. Ткаченка, 2-А
Всього: упаковка (1)
67,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тростянець, вул. Миру, 1-А
Всього: упаковка (1)
64,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
59,96 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
60,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Всього: упаковка (1)
60,11 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
66,13 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 06:30
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
Всього: таблетки кишково-розчинні (40)
59,84 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Руденка, 23-В/1
Всього: упаковка (1)
59,84 грн
Мед-сервіс
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Зачинено
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Всього: упаковка (1)
68,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 41
Всього: блістер (1)
56,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Всього: блістер (4)
56,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вороніж, вул. Київська, 4-Б
Всього: упаковка (1)
56,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
60,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
Всього: блістер (1)
53,69 грн
Фармація
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Зачинено
Київ, вул. Бориспільська, 34
Всього: упаковка (1)
62,39
Економія: -2,27 грн
60,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: таблетки кишково-розчинні (20)
62,39
Економія: -2,27 грн
60,12 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Всього: упаковка (1)
62,39
Економія: -2,27 грн
60,12 грн
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Всього: таблетки кишково-розчинні (20)
62,83 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється за 15 хв
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108
Всього: упаковка (1)
65,82 грн