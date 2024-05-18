Ацекор Кардіо таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер, №50 - Харків (343448) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Малинівка, вул. Ткаченка, 2-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тростянець, вул. Миру, 1-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Мiська сiмейна аптека
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Всього: таблетки кишково-розчинні (40)
Зачинено Відчиняється о 06:30
Кам'янське, просп. Свободи, 1-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Руденка, 23-В/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Світловодськ, вул. Павлова Академіка, 16
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 41
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Світловодськ, вул. Героїв України, 104
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вороніж, вул. Київська, 4-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 22
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Долинська, вул. Нова, 88/106
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено
Київ, вул. Бориспільська, 34
Фармація
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Всього: таблетки кишково-розчинні (20)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ревуцького, 16-А
Віталюкс
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Всього: таблетки кишково-розчинні (20)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 9
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 15 хв
Обухів, вул. Козацький Шлях, 108