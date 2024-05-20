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Барол 10 капсули кишково-розчинні 10 мг стрип, №30 - Запоріжжя (132881) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 75 аптеках
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
183,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
183,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: капсули кишково-розчинні (20)
176,81
Економія: -8,85 грн
167,96 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (1)
207,99
Економія: -35,00 грн
172,99 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
207,00
Економія: -27,90 грн
179,10 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
183,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: упаковка (1)
202,60
Економія: -23,90 грн
178,70 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: капсули кишково-розчинні (20)
177,75
Економія: -4,76 грн
172,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: капсули кишково-розчинні (20)
173,07
Економія: -5,11 грн
167,96 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
183,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (5)
201,22
Економія: -14,04 грн
187,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
183,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: упаковка (1)
195,10
Економія: -19,50 грн
175,60 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
183,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
183,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1), стрип (1)
194,82
Економія: -17,21 грн
177,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (1)
172,92 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1), стрип (1)
177,10
Економія: -9,14 грн
167,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
183,80 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (19)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
183,80 грн