Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
540,77
Економія при броні: -92,59 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
238,00
Економія при броні: -38,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
238,00
Економія при броні: -34,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
540,60
Економія при броні: -62,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
529,26
Економія при броні: -16,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
527,28
Економія при броні: -79,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
505,66
Економія при броні: -57,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
516,53
Економія при броні: -94,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
252,73
Економія при броні: -54,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
523,98
Економія при броні: -126,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
231,63
Економія при броні: -30,27 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
476,00
Економія при броні: -79,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
466,80
Економія при броні: -42,37 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
476,00
Економія при броні: -79,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 17 хв
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
516,43
Економія при броні: -113,71 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
246,00
Економія при броні: -43,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
495,28
Економія при броні: -70,86 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
490,90
Економія при броні: -66,16 грн