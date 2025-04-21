Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 45 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
532,46
Економія при броні: -70,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
489,39
Економія при броні: -26,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
550,70
Економія при броні: -61,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
484,73
Економія при броні: -22,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
478,55
Економія при броні: -16,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
527,66
Економія при броні: -46,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
267,70
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
251,28
Економія при броні: -10,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
512,27
Економія при броні: -31,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
548,20
Економія при броні: -58,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
256,69
Економія при броні: -16,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
569,40
Економія при броні: -80,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
476,00
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
261,88
Економія при броні: -20,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
540,60
Економія при броні: -51,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
499,47
Економія при броні: -25,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
286,40
Економія при броні: -41,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
254,47
Економія при броні: -17,61 грн