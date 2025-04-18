Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
257,31
Економія при броні: -16,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
427,97
Економія при броні: -14,07 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
500,49
Економія при броні: -17,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
512,07
Економія при броні: -22,53 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
491,91
Економія при броні: -26,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
523,71
Економія при броні: -26,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
495,49
Економія при броні: -19,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
541,95
Економія при броні: -24,82 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
546,13
Економія при броні: -33,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
546,00
Економія при броні: -28,17 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
516,57
Економія при броні: -29,06 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
531,37
Економія при броні: -33,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
517,30
Економія при броні: -29,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
512,73
Економія при броні: -25,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
538,90
Економія при броні: -26,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
544,54
Економія при броні: -27,16 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
4.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
502,64
Економія при броні: -72,41 грн