Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
517,44
Економія при броні: -19,95 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
495,33
Економія при броні: -32,34 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
529,62
Економія при броні: -102,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
512,96
Економія при броні: -15,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
505,70
Економія при броні: -23,16 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
8.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
508,16
Економія при броні: -26,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
542,34
Економія при броні: -29,49 грн
В містах поряд
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 30
56.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
525,05
Економія при броні: -27,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Березівка, пров. Шевченка Тараса, 4
86.6 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. 28-ї Бригади, 6
97.4 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
500,51
Економія при броні: -42,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 159
97.5 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
262,94
Економія при броні: -14,95 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
97.9 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
496,41
Економія при броні: -16,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 123
98.1 км
Вазокет® таблетки 600 мг блістер №30
ЮСБ Фарма Сектор
510,77
Економія при броні: -28,23 грн